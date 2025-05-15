مدرب الرائد: تمنيت إيقاف فرحة جماهير الاتحاد.. ولكننا ارتكبنا أخطاء بدائية

الخميس، 15 مايو 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

ريزتش مدرب الرائد

يرى كريشمير ريزتش مدرب الرائد أن منافسه اتحاد جدة استحق التتويج بلقب الدوري السعودي لهذا الموسم.

وتوج اتحاد جدة رسميا بلقب الدوري السعودي عقب الفوز على نظيره الرائد 3-1 ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

وقال ريزتش عقب المباراة: "جمهور اتحاد جدة كبير جداً، ودائما أستمع إلى أهازيجهم، كنت أتمنى إيقاف فرحتهم وتأجيلها الى المباراة القادمة، وتستحق جماهير الاتحاد هذه الفرحة".

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وأضاف "دخلنا المباراة وليس لدينا حافز على النقاط ولكن حفزنا اللاعبين لتقديم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني، ولو عدنا إلى أحداث المباراة تقدمنا بهدف أمام متصدر الدوري، ولكن ارتكبنا أخطاء بدائية".

وأتم "أبارك لمدرب الاتحاد لوران بلان اللقب، وهو عمل واستحق هذه البطولة، اللاعبين أيضا، والموجودين بالنادي أبارك لهم البطولة. الرائد يمر بهذا الوضع منذ ثلاث سنوات ولا يمكن أن نغيير شيء".

المباراة شهدت غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف اتحاد جدة برصيد 21 هدفا لعدم الجاهزية.

كما غاب موسى ديابي صانع الألعاب بعد تعرضه للطرد في مواجهة النصر.

وبهذا الانتصار، رفع العميد رصيده إلى 77 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه الهلال بفارق 9 نقاط.

الهلال يتبقى له 3 مباريات ولكن في حال الفوز بهم جميعا وخسارة الاتحاد المباراتين المتبقيتين ستتساوى النقاط وهنا سيذهب اللقب لاتحاد جدة بفضل المواجهات المباشرة أمام الهلال.

في المقابل توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الـ18 والأخير من الدوري السعودي وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

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