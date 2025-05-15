العميد يستعيد اللقب.. اتحاد جدة يحبط مفاجأة الرائد ويتوج بطلا للدوري السعودي

حسم نادي اتحاد جدة لقب الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي بعد فوزه على الرائد.

وفاز اتحاد جدة على الرائد بنتيجة (3-1)، في الجولة 32 وقبل الأخيرة من الموسم الحالي للمسابقة.

عمر جونزاليس سجل هدف التقدم لنادي الرائد في الدقيقة التاسعة.

وأدرك ستيفن بيرجوين هدف التعادل لنادي الاتحاد في الدقيقة 21.

وأضاف دانيللو بيريرا الهدف الثاني لنادي الاتحاد في الدقيقة 42، قبل ان يعزز عبد الرحمن العبود تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 47.

المباراة شهدت غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف اتحاد جدة برصيد 21 هدفا لعدم الجاهزية.

كما غاب موسى ديابي صانع الألعاب بعد تعرضه للطرد في مواجهة النصر.

وبهذا الانتصار، رفع العميد رصيده إلى 77 نقطة مبتعدا عن أقرب منافسيه الهلال بفارق 9 نقاط.

الهلال يتبقى له 3 مباريات ولكن في حال الفوز بهم جميعا وخسارة الاتحاد المباراتين المتبقيتين ستتساوى النقاط وهنا سيذهب اللقب لاتحاد جدة بفضل المواجهات المباشرة أمام الهلال.

في المقابل توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة في المركز الـ18 والأخير من الدوري السعودي وتأكد هبوطه بشكل رسمي.

وصف المباراة

افتتح المدافع عمر جونزاليس التسجيل للرائد في الدقيقة التاسعة، لكن رد الاتحاد لم يتأخر كثيرا، إذ أدرك ستيفن بيرجوين التعادل في الدقيقة 21.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلب الاتحاد الطاولة بهدف ثانٍ من المدافع دانيلو بيريرا عند الدقيقة 40، لينهي الاتحاد الشوط الأول متقدما 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، لم ينتظر عبدالرحمن العبود طويلًا، ليؤكد أفضلية الاتحاد بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 47، واضعا بصمته في ليلة حسم اللقب.

وبهذا الفوز، أعلن الاتحاد حصوله على لقب دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، مؤكدًا تتويجه بالبطولة عن جدارة واستحقاق.

في المقابل، تأكد هبوط فريق الرائد إلى دوري الدرجة الأولى، بعد أن تجمد رصيده عند 21 نقطة إثر خسارته في الجولة الماضية.