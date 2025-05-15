تكرار لنهائي 97.. منتخب الشباب يخسر أمام المغرب ويكتفي بالمنافسة على المركز الثالث

الخميس، 15 مايو 2025 - 23:04

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا للشباب

حجز المنتخب المغربي مقعده في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب بعد الفوز على منتخب مصر بهدف نظيف في نصف نهائي البطولة، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

سجل هدف المباراة الوحيد جونز العبدلاوي في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

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وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية لمواجهة جنوب إفريقيا.

وتعد تلك المباراة النهائية تكرار لنهائي بطولة 1997 التي أقيمت في المغرب، وواجه وقتها أصحاب الأرض منافسه منتخب جنوب إفريقيا.

ونجح المنتخب المغربي في الفوز بالمباراة 1-0 والتتويج باللقب الوحيد، فيما خسر منتخب جنوب إفريقيا النهائي الوحيد عبر التاريخ.

وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو على استاد القاهرة الساعة التاسعة مساءً.

أما المنتخب المصري فيواجه نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 مايو الساعة السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

وضمنت الفرق الأربعة مصر والمغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا التأهل لمونديال الشباب المقرر في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر 2025.

تفاصيل المباراة

حافظ أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر على نفس التشكيل الذي خاض مباراة غانا في الدور ربع النهائي.

بدأت المباراة بضغط من المنتخب المغربي، وتألق عبد المنعم تامر ودفاع المنتخب أمام تسديدات متتالية من لاعبي المنتخب المغربي.

ونال منتخب مصر ضربة حرة في الدقيقة 37 نفذها أحمد خالد بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت بين أحضان حارس المرمى.

وحاول المنتخب المصري مجددا في الدقيقة 41 بكرة حرة ثابتة من الجهة اليسرى نفذها أحمد خالد بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب المغربي ضغطه على دفاع المنتخب المصري.

وتصدى عبد المنعم تامر لتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 57 من لاعب المغرب حسام الصادق ولكن تصدى لها على مرتين حارس مرمى مصر عبد المنعم تامر شعبان.

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