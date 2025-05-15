كرة سلة - الأهلي يعادل السلسة بالفوز على الزمالك في نصف نهائي الدوري

انتصر الأهلي على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.

وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.

وتقام المباراة الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.