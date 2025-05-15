كرة سلة - الأهلي يعادل السلسة بالفوز على الزمالك في نصف نهائي الدوري
الخميس، 15 مايو 2025 - 22:55
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي على الزمالك في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.
ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.
وانتصر الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 69-52 على الزمالك.
وكان الزمالك فاز في اللقاء الأول بنتيجة 72-70.
وتقام المباراة الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.
وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.
وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.
نرشح لكم
انتهت كرة سلة - الأهلي (69)-(52) الزمالك.. الجولة الثانية لنصف نهائي الدوري كرة سلة - الاتحاد يعادل السلسة بالفوز على سبورتنج في نصف نهائي الدوري كرة سلة - الرباعية المحلية.. سيدات الأهلي يحققن لقب الدوري على حساب سبورتنج كرة سلة - طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائيات الدوري التونسي كرة سلة - فوز سيدات الأهلي على سبورتنج في الجولة الأولى من نهائي الدوري نائب رئيس اتحاد السلة لـ في الجول: السبخي مدربا للمنتخب الأولمبي ووسام لمنتخبات 3×3 دوري NBA – إنديانا يقصي كليفلاند ويتأهل لنهائي الشرق.. وأوكلاهوما يقلب السلسلة ضد دنفر كرة سلة - الكرداني لـ في الجول: صعوبة تصفيات كأس العالم في الدور الثاني.. وتركيزنا ببطولة الأمم