انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة
الخميس، 15 مايو 2025 - 22:34
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول أمام برشلونة في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.
ويحتاج برشلونة للفوز بالمباراة من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 82 نقطة، فيما يحل إسبانيول صاحب الأرض في المركز الـ16 برصيد 39 نقطة
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ق 94 جوووول فيرمين لوبيز ينهيها بالهدف الثاني
ق 79 بطاقة حمراء لأليخاندرو كاريرا بعد ضرب لامين يامال
ق 55 جووووووول أول من لامين يامال بطريقته المفضلة.. باليسرى من يمين المنطقة يسجل في المرمى
ق 4: أورخو جونزاليس لاعب إسبانيول يهدر انفراد أمام مرمى تشيزني بتسديد الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس برشلونة بقليل.
بداية المباراة
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