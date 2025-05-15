انتهت في الدوري الإسباني - إسبانيول (0)-(2) برشلونة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة إسبانيول أمام برشلونة في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة للفوز بالمباراة من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 82 نقطة، فيما يحل إسبانيول صاحب الأرض في المركز الـ16 برصيد 39 نقطة

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ق 94 جوووول فيرمين لوبيز ينهيها بالهدف الثاني

ق 79 بطاقة حمراء لأليخاندرو كاريرا بعد ضرب لامين يامال

ق 55 جووووووول أول من لامين يامال بطريقته المفضلة.. باليسرى من يمين المنطقة يسجل في المرمى

ق 4: أورخو جونزاليس لاعب إسبانيول يهدر انفراد أمام مرمى تشيزني بتسديد الكرة بجوار القائم الأيمن لحارس برشلونة بقليل.

بداية المباراة