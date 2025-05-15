نانت يعاقب مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة أمام مونبيليه بسبب حملة دعم المثلية

الخميس، 15 مايو 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

قرر نانت الفرنسي معاقبة مهاجمه الدولي المصري مصطفى محمد بعدما رفض المشاركة أمام مونبيليه في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويستضيف نانت فريق مونبيلييه بعد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الختامية بمسابقة الدوري الفرنسي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن نادي نانت الفرنسي قرر فرض عقوبة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد، بعد رفضه المشاركة في مباراة فريقه أمام مونبيليه المقررة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، بسبب حملة دعم المثلية.

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وكشف راديو مونت كارلو وفقا لمصادره في وقت سابق أن مصطفى محمد قرر عدم خوض مواجهة مونبيلييه لأنها تقام تحت شعار دعم المثليين.

وأشار التقرير إلى أن مصطفى محمد يفعل ذلك للعام الثالث على التوالي بسبب رفضه المشاركة في تلك الحملة.

وأوضح التقرير أن أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت قد خرج في مؤتمر صحفي وصرح بأن مصطفى محمد يعاني من انزعاج عضلي طفيف.

وينافس نانت على الهبوط قبل جولة من الختام إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بينما لو هافر في المركز السادس عشر بـ 31 نقطة ثم سانت إيتيان في المركز السابع عشر بـ 30 نقطة.

أما مونبيلييه فتم حسم هبوطه بعد تذيل الترتيب بـ 16 نقطة قبل الجولة الختامية.

وبذلك يكون مصطفى محمد قد اختتم موسمه بالمشاركة في 32 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم مصطفى في سبعة أهداف هذا الموسم إذ سجل ستة وصنع هدف وحيد.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027.

مصطفى محمد نانت
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