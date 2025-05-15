تشكيل برشلونة - الموقعة الأخيرة.. ليفاندوفسكي أساسي في ليلة الحسم أمام إسبانيول

الخميس، 15 مايو 2025 - 22:08

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي - برشلونة

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة إسبانيول في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز من أجل حسم الدوري الإسباني، بعد فوزه على ريال مدريد في الكلاسيكو 4-3ز

وفاز ريال مدريد على ريال مايوركا 2-1 في الجولة الحالية، ليضيق الفارق مؤقتا بينه وبين برشلونة إلى 4 نقاط.

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برشلونة على الصدارة برصيد 82 نقطة، بينما يليه ريال مدريد برصيد 78 نقطة.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جيرارد مارتين

خط الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني
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