كرة يد - انتصار الأهلي والزمالك والترجي في الجولة الثانية من كأس الكؤوس الإفريقية
الخميس، 15 مايو 2025 - 22:08
كتب : FilGoal
انتصر الأهلي والزمالك والترجي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.
وتستضيف صالة الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات حتى 23 مايو الجاري.
وفاز الزمالك على جينيس كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 39-13.
ويلتقي الزمالك في الجولة الثالثة مع المنتدى المغربي يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرا.
وفي مجموعة الأهلي، تفوق الترجي التونسي على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 32-23.
وانتصر الأهلي بنتيجة 39-18 على ريد ستار الإيفواري.
وسيلتقي الأهلي مع الترجي في قمة المجموعة يوم الأحد المقبل في الثامنة مساءً.
وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء من يوم الأحد المقبل بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.
ويختتم دور المجموعات يوم الإثنين 19 مايو، بينما نهائي البطولة يوم الجمعة 23 مايو الجاري.
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