انتهت كرة سلة - الأهلي (69)-(52) الزمالك.. الجولة الثانية لنصف نهائي الدوري
الخميس، 15 مايو 2025 - 21:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الثانية من نصف نهائي دوري لكرة السلة.
ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.
وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 72-70 في مباراة مثيرة حُسمت في الثواني الأخيرة.
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نهاية اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 69-52
نهاية الربع الثالث 55-33 للأهلي
ق 6: 51-28 للأهلي
نهاية الربع الثاني 38-21 للأهلي
نهاية الربع الأول 18-12 للأهلي
ق 3: 11-8 للأهلي
بداية اللقاء
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