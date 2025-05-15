انتهت كرة سلة - الأهلي (69)-(52) الزمالك.. الجولة الثانية لنصف نهائي الدوري

الخميس، 15 مايو 2025 - 21:02

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الثانية من نصف نهائي دوري لكرة السلة.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 72-70 في مباراة مثيرة حُسمت في الثواني الأخيرة.

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وتقام المباراة الثانية مساء الخميس 15 مايو بينما الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو.

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شاهد اللقاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

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نهاية اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 69-52

نهاية الربع الثالث 55-33 للأهلي

ق 6: 51-28 للأهلي

نهاية الربع الثاني 38-21 للأهلي

نهاية الربع الأول 18-12 للأهلي

ق 3: 11-8 للأهلي

بداية اللقاء

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