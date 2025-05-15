انتهت كرة سلة - الأهلي (69)-(52) الزمالك.. الجولة الثانية لنصف نهائي الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة الثانية من نصف نهائي دوري لكرة السلة.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 72-70 في مباراة مثيرة حُسمت في الثواني الأخيرة.

وتقام المباراة الثانية مساء الخميس 15 مايو بينما الثالثة يوم السبت والرابعة يوم الإثنين والخامسة حال اللجوء لمواجهة فاصلة يوم الثلاثاء 20 مايو. ---

شاهد اللقاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

--

نهاية اللقاء بفوز الأهلي بنتيجة 69-52

نهاية الربع الثالث 55-33 للأهلي

ق 6: 51-28 للأهلي

نهاية الربع الثاني 38-21 للأهلي

نهاية الربع الأول 18-12 للأهلي

ق 3: 11-8 للأهلي

بداية اللقاء