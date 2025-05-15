انتهت في أمم إفريقيا للشباب - المغرب (1)-(0) مصر

الخميس، 15 مايو 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

مصر أمام المغرب - أمم إفريقيا للشباب

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة المغرب أمام مصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب والمقامة على استاد الدفاع الجوي.

وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو.

ويواجه الفائز من تلك المباراة منافسه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية يوم 18 مايو، فيما يواجه الخاسر منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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نهاية المباراة بفوز المغرب 1-0 والتأهل للنهائي.

ق 77: الهدف الأول للمنتخب المغربي عن طريق البديل جونز العبدلاوي.

ق 57: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب المغرب حسام الصادق ولكن تصدى لها على مرتين حارس مرمى مصر عبد المنعم تامر شعبان.

ق 49: ركلة حرة لصالح المغرب من الجهة اليسرى نفذها إلياس بومسعودي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0

ق 41: ركلة حرة لصالح مصر من المنتصف الهجومي من الجهة اليسرى نفذها أحمد خالد بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

ق 37: ركلة حرة لصالح مصر من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها أحمد خالد بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت بين أحضان حارس المرمى.

ق 6: تألق عبد المنعم تامر ودفاع المنتخب أمام تسديدات متتالية من لاعبي المنتخب المغربي.

بداية المباراة

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