انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (3)-(1) الرائد.. العميد يستعيد اللقب

الخميس، 15 مايو 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد الرائد ضمن الجولة 32 من الدوري السعودي.

ويضمن اتحاد جدة التتويج بلقب الدوري السعودي حال فوزه بالمباراة.

لمتابعة مباراة اتحاد جدة ضد الرائد دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق47 عبد الرحمن العبود يسجل الهدف الثالث لنادي الاتحاد

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 دانيلو بيريرا يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد

ق21 ستيفن بيرجوين يسجل هدف التعادل لنادي الاتحاد

ق9 عمر جونزاليس يسجل هدف التقدم لنادي الرائد

انطلاق المباراة

الدوري السعودي اتحاد جدة الرائد
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