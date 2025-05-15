كرة سلة - الاتحاد يعادل السلسة بالفوز على سبورتنج في نصف نهائي الدوري

تفوق الاتحاد السكندري على سبورتنج في الجولة الثانية من نصف نهائي دوري السوبر المصري لكرة السلة.

ويقام نصف النهائي بنظام best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتأهل إلى المباراة النهائية.

وانتصر زعيم الثغر بنتيجة 91-55 في المباراة الثانية بعد الخسارة في الأولى بنتيجة 74-65.

وبذلك تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في مجموع المباراتين، ويحتاج أي فريق للفوز في المباراتين المقبلتين للتأهل للنهائي.

وستقام المباراة الثالثة يوم السبت المقبل، والرابعة يوم الإثنين.

وفي حال تم اللجوء لمباراة خامسة فاصلة ستقام يوم الثلاثاء 20 مايو.

وكان سبورتنج قد تغلب على الاتحاد ذهابا وإيابا في مرحلة المجموعات من المسابقة.

وتوج الاتحاد بلقب كأس مصر منذ أيام على حساب الأهلي في المباراة النهائية.

وكان الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة بواقع ألف لكل فريق.