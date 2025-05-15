تشكيل اتحاد جدة - بيرجوين أساسي في غياب بنزيمة.. والبركاوي يقود الرائد

الخميس، 15 مايو 2025 - 20:20

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين - اتحاد جدة

يقود الهولندي ستيفن بيرجوين تشكيل اتحاد جدة خلال المواجهة المرتقبة ضد نادي الرائد في غياب الفرنسي كريم بنزيمة.

ويلعب اتحاد جدة ضد الرائد ضمن الجولة 36 من الدوري السعودي.

فيما يقود المغربي كريم البركاوي تشكيل الرائد خلال مواجهة الاتحاد.

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ويضمن اتحاد جدة التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين حال فوزه على الرائد في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: ميتاي - عبد الإله العمري - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

خط الهجوم: عبد الرحمن العبود - ستيفن بيرجوين - أوناي هيرنانديز

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة.

ويأتي الرائد في المركز الـ18 والأخير برصيد 21 نقطة وهبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى. (دوري يلو)

اتحاد جدة الدوري السعودي
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