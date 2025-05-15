أمم إفريقيا للشباب - تشكيل مصر.. نبيه يواجه المغرب بنفس اختيارات غانا

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، تشكيل الفريق لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب على استاد الدفاع الجوي.

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية للشباب خلال الفترة من 27 إبريل حتى 18 مايو الجاري.

واحتفظ أسامة نبيه بنفس التشكيل الذي خاض مباراة غانا في ربع النهائي، بالدفع بمؤمن شريف أساسيا بعدما سجل هدفين في شباك غانا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: محمد سمير – أحمد عابدين – عبد الله بوستنجي – مهاب سامي

الوسط: أحمد خالد كباكا – محمد السيد – سيف الدين سفاجا

الهجوم: أحمد شرف - محمد زعلوك – مؤمن شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أحمد وهب – محمد منشاوي – محمد جمال – محمود لبيب – محمد عاطف – أحمد وحيد – محمد رأفت – مهند محمد – عمرو خالد بيبو – عمرو فتحي

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام جنوب إفريقيا في المباراة النهائية، فيما يواجه الخاسر منافسه نيجيريا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وتقام المباراة النهائية يوم 18 مايو على استاد القاهرة الساعة 9 مساءً، ويسبقها الساعة 6 مساءً مباراة تحديد المركز الثالث على استاد الدفاع الجوي.