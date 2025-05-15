كرة سلة - الرباعية المحلية.. سيدات الأهلي يحققن لقب الدوري على حساب سبورتنج

حققت سيدات الأهلي لقب بطولة الدوري المصري لكرة السلة سيدات لموسم 2024-25 بالفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 3-0.

وفازت سيدات الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 86-59.

وأقيم النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم اللقب.

وانتصرت سيدات الأهلي في اللقاء الأول بنتيجة 93-66 وفي الثاني 86-59، ليحسمن اللقب دون الحاجة لمباراة فاصلة.

وحقق فريق سيدات الأهلي هذا الموسم الرباعية المحلية بحصد الكأس والسوبر المصري ودوري المرتبط والدوري المصري.

وبذلك حصدت سيدات الأهلي الرباعية المحلية للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة توقف اللقاء من أجل توديع ريم موسى لاعبة الأهلي التي تخوض مباراتها الأخيرة بسبب الاعتزال.

View this post on Instagram A post shared by Reem Moussa | Basketball Player & Trainer (@reemoussa_)

ومن المقرر أن تستضيف صالة الأهلي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات في ديسمبر المقبل.