كرة سلة - الرباعية المحلية.. سيدات الأهلي يحققن لقب الدوري على حساب سبورتنج

الخميس، 15 مايو 2025 - 20:12

كتب : محمد سمير

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

حققت سيدات الأهلي لقب بطولة الدوري المصري لكرة السلة سيدات لموسم 2024-25 بالفوز على سبورتنج في النهائي بنتيجة 3-0.

وفازت سيدات الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 86-59.

وأقيم النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم اللقب.

وانتصرت سيدات الأهلي في اللقاء الأول بنتيجة 93-66 وفي الثاني 86-59، ليحسمن اللقب دون الحاجة لمباراة فاصلة.

وحقق فريق سيدات الأهلي هذا الموسم الرباعية المحلية بحصد الكأس والسوبر المصري ودوري المرتبط والدوري المصري.

وبذلك حصدت سيدات الأهلي الرباعية المحلية للموسم الثاني على التوالي.

وشهدت الدقائق الأخيرة توقف اللقاء من أجل توديع ريم موسى لاعبة الأهلي التي تخوض مباراتها الأخيرة بسبب الاعتزال.

ومن المقرر أن تستضيف صالة الأهلي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات في ديسمبر المقبل.

كرة سلة كرة سلة سيدات الأهلي كرة سلة سيدات سبورتنج كرة سلة سيدات
نرشح لكم
كرة يد - الصدام يتجدد.. الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مواجهة الأهلي ضد الترجي كرة يد - انتصار سيدات الأهلي في بداية مشوارهن ببطولة كأس الكؤوس كرة سلة - فوز سيدات الأهلي على سبورتنج في الجولة الأولى من نهائي الدوري اسكواش - 9 مصريين إلى ربع نهائي بطولة العالم يد - منتخب مصر للسيدات في المستوي الرابع لقرعة بطولة العالم 2025 كرة يد - بترو أتليتكو يتوج بلقب السوبر الإفريقي للسيدات بالفوز على الأهلي كرة يد – سيدات الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي بالفوز على الساحل التونسي كرة سلة - مصر في المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم للسيدات 3×3
أخر الأخبار
بث مباشر كرة سلة - الأهلي (18)-(12) الزمالك.. الجولة الثانية لنصف نهائي الدوري 21 دقيقة | كرة سلة
مباشر أمم إفريقيا للشباب - المغرب (0)-(0) مصر.. تألق دفاعي 24 دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0)-(1) الرائد.. هدف يربك الحسابات 32 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - الاتحاد يعادل السلسة بالفوز على سبورتنج في نصف نهائي الدوري 32 دقيقة | كرة سلة
قائمة فلسطين - رباعي من الدوري المصري لمواجهتي الكويت وعُمان 45 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل اتحاد جدة - بيرجوين أساسي في غياب بنزيمة.. والبركاوي يقود الرائد ساعة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا للشباب - تشكيل مصر.. نبيه يواجه المغرب بنفس اختيارات غانا ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الرباعية المحلية.. سيدات الأهلي يحققن لقب الدوري على حساب سبورتنج ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 3 انتهت في نهائي كأس مصر للسلة - الأهلي (83)-(85) الاتحاد.. اللقب أخضر 4 "غياب النزاهة والمسابقة تدار لصالح طرف بعينه".. طلب عاجل من الزمالك للجنة الاستئناف