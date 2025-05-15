صندوانز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال

الخميس، 15 مايو 2025 - 19:30

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز ضد صنداونز

أعلن نادي صندانز الجنوب إفريقي، نفاد تذاكر مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز يوم 24 مايو في ملعب لوفتس فيرسفيلد الساعة 4 مساء.

فيما تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو في ملعب الدفاع الجوي الساعة 7 مساء.

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ويدير السوداني محمود إسماعيل مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا، ويعاونه كل من محمد عبد الله وأحمد عبد الرازق من السودان.

والبوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا حكما رابعا.

وللفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا وجابريال كامارا من السنغال.

لا يتوفر وصف.

أما مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومايل عمر عبد القادر أرتان من الصومال.

ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين.

وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.

بيراميدز صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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