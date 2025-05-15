خبر في الجول - الأهلي يشارك في كأس العالم لليد كمستضيف.. وموقف الزمالك والترجي

الخميس، 15 مايو 2025 - 19:27

كتب : محمد سمير

تتويج فريق الأهلي بلقب السوبر الإفريقي - كرة يد

أخطر الأهلي الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) كمستضيف.

ومن المقرر أن تستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين.

وحسم الأهلي مقعده في كأس العالم للأندية سواء كممثل للبلد المستضيف بصفته بطل الدوري المصري أو كممثل لقارة إفريقيا كبطل للسوبرالإفريقي.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد بمشاركته في كأس العالم للأندية بصفته ممثل البلد المستضيف للاستفادة من أفضلية اختيار المجموعة في القرعة.

وعلم FilGoal.com ففي تلك الحالة سيشارك الترجي كممثل لإفريقيا بصفته وصيف السوبر الإفريقي بينما مشاركة الزمالك تتوقف على اختيار الاتحاد الدولي للفريق المشارك ببطاقة الدعوة.

وحصد الأهلي لقب الدوري المصري بينما حل الزمالك في الوصافة، أما قاريا فتوج بلقب السوبر الإفريقي وحل الترجي التونسي في الوصافة.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة اليد ميزة للفريق المشارك كمستضيف في مونديال الأندية باختيار مجموعته بعد إقامة القرعة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري والسوبر الإفريقي الموسم الماضي أيضا، ووقتها شارك الزمالك وصيف البطولتين بصفته ممثل لقارة إفريقيا.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي أي إعلان رسمي بشأن الفريق المشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بين الزمالك والترجي.

تأهل الثلاثي مطروح

ربما تشارك أندية الأهلي والزمالك والترجي التونسي سويا في النسخة المقبلة في كأس العالم للأندية عن طريق حلين مطروحين.

وعلم FilGoal.com أن الحل الأول المطروح هو مشاركة الأهلي بصفته ممثل البلد المستضيف للاستفادة من ميزة اختيار مجموعته.

وفي تلك الحالة يشارك الترجي كممثل لقارة إفريقيا، بينما يشارك الزمالك عن طريق بطاقة الدعوة من الاتحاد الدولي وذلك في حالة إقامة البطولة من 9 فرق مثل النسخة السابقة.

أما في حالة مشاركة 12 فريقا في كأس العالم للأندية مثل نسختي 2022 و2023 في السعودية وقتها سيشارك الأهلي والزمالك بصورة طبيعية كممثلين لمصر الدولة المستضيفة.

ووقتها يشارك الترجي بصفته ممثل لقارة إفريقيا بصفته وصيف السوبر الإفريقي.

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