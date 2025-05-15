طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة

كشف طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية عن تفاصيل حضوره لتقديم حيثيات قرار الرابطة بشأن مباراة القمة إلى لجنة الاستئناف.

وأوضح عزت في تصريحات خاصة لـFilGoal.com:"تقدمت اليوم بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف تتضمنان حيثيات قراري الرابطة بشأن مباراة القمة".

وأكمل "المذكرة الأولى بقرار لجنة المسابقات وحيثيات قرار خصم 3 نقاط من الأهلي بالإضافة إلى اعتباره خاسرًا في المباراة، والمذكرة الثانية تتضمن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية بعد اجتماعها وتتضمن حيثيات قرار اعتبار الأهلي خاسرا دون خصم 3 نقاط".

واستدعت لجنة الاستئناف طه عزت رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، لتفسير قرارات الرابطة في أزمة مباراة القمة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وسبق أن كشفت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي لإصدار قرارها في جلسة 8 مايو قبل أن تعلن تأجليها مجددا ليوم 15 من الشهر ذاته.

وأصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بيانا أعلنت من خلاله تأجيل إعلان قرارها بشأن التظلمات المقدمة إليه حول مباراة الزمالك والأهلي في الدوري إلى 15 مايو الجاري بعدم ورود أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية.

القرار الأول

يوم 15 مارس الماضي قررت رابطة الأندية اعتماد فوز الزمالك بمباراة القمة، وخصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

كما أوضحت الرابطة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرارها في هذا الشأن.

وجاء القرار كالآتي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

وتراجعت رابطة الأندية مع نهاية شهر مارس، وقررت اعتبار الأهلي خاسرًا دون خصم 3 نقاط.

وكشف مصدر من رابطة الأندية عن سبب إلغاء خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي في الدوري في تصريحات لـFilGoal.com: "الأهلي تقدم بتظلم أمام الرابطة واعتبر أن العقوبات كبيرة وغير مستحقة لأنه لم يقصد الانسحاب وأن ضيق المدة حال دون طلب استقدام حكام أجانب، لذلك استخدمت رابطة الأندية البند رقم (2-63) الذي يمنحها حق اتخاذ الإجراء المناسب في الظرف القهري".

وجاء بيان الرابطة عبر الموقع الرسمي

إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف.

وبعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

ماذا تقول بنود اللوائح المذكورة في البيان؟

البند 63/2

يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة او الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية او التحكيمية.

البند 4.17

في حال تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الآخر فائزا بالمباراة 3-0

البند 8.17

إذا اعتبر فريق منسحبا من المباراة واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 3 / صفر بالاضافة إلى خصم عدد ”3" نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، ويتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءا على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق.

وكان الأهلي قد أعلن رغبته في تأجيل مباراة الفريق ضد الزمالك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وطالب الأهلي بتأجيل المباراة إلى حين تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة المباراة.

وهدد الأهلي بعدم استكمال الدوري المصري في حالة عدم موافقة الرابطة على مطالبه بتأجيل المباراة وخوضها بطاقم أجنبي.

وحضر الزمالك للمباراة بشكل طبيعي برفقة الحكم محمود بسيوني والطاقم المصري والذي أطلق صافرته بنهاية المباراة بعد 20 دقيقة بسبب عدم حضور الأهلي.

ورا على ذلك قرر الأهلي التقدم بشكوى ضد رابطة الأندية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم للجنة الأولمبية.