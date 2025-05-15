أحدهم تخصص نساء وتوليد.. النيابة تحيل مسؤولي اتحاد الكاراتيه إلى المحاكمة في وفاة يوسف أحمد

قررت النيابة العامة إحالة مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح المتخصة لاتهامهم بالإهمال في وفاة يوسف أحمد لاعب الكاراتيه المشارك في بطولة الجمهورية.

وأمرت النيابة العامة بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح المختصة.

وكشفت النيابة العامة في بيان لها اليوم الخميس: "أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية".

وأوضح بيان النيابة "سمح المسؤولون بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، وكذلك كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، والتغافل عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة".

وأصدرت النيابة 4 توصيات بضرورة بالالتزام بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة بعدم خوض لاعب البطولة إلا بعد الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، وضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف وفق قرار وزارة الصحة.

كما أوصت النيابة بضرورة التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف، وضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية وفقا لكفاءتهم الطبية.

وتعرض يوسف أحمد لإصابة أثناء مباراة في بطولة الجمهورية أدت إلى فقدانه الوعي

وبعد إصابة اللاعب، شكّل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لجنة عليا لمتابعة حالة اللاعب قبل وفاته.

وضمت اللجنة برئاسة حازم خميس رئيس اللجنة الطبية العليا بالوزارة واستاد القلب والأوعية الدموية، علي عبدالمحسن عميد كلية الطب جامعة الأسكندرية، ومحمد صبحي أستاذ القلب والأوعية الدموية جامعة الإسكندرية، وأسامة ياسين أستاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، وشريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة ومساعد وزير الصحة للرعايات، ومحمد لطفي أستاذ ورئيس قسم امراض القلب جامعة الإسكندرية، الدكتورة ريهام وجدي مدير عام مستشفي سموحة الجامعي، وعبد الرحمن مصطفي أستاذ مساعد أمراض المخ والأعصاب جامعة الأسكندرية، ومحمد عبدالمحسن مدرس أمراض المخ والأعصاب جامعة الإسكندرية.