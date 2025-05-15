خبر في الجول - إصابة وسام أبو علي في الكاحل.. والأشعة تحدد موقفه أمام البنك الأهلي

الخميس، 15 مايو 2025 - 18:49

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي - الأهلي

تعرض وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي للإصابة، وباتت مشاركته أمام البنك الأهلي محل شك.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وسام أبو علي مهاجم الأهلي تعرض لإصابة علي مستوي الكاحل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إصابة وسام أبو علي في الكاحل.. والأشعة تحدد موقفه أمام البنك الأهلي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد بدء ريفيرو مهام عمله مع الفريق وكيل ويلفريد نديدي يعترف بمفاوضات أهلي جدة حسام عاشور: سعدت بتواصل الخطيب معي.. وسأعود إلى الأهلي قريبا

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القادمة لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، وفرص مشاركته في مواجهة البنك الأهلي.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة عماد النحاس، نتائج الفحص الطبي لاتخاذ القرار المناسب بشأن إشراك أبو علي أمام البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

وسام ابو علي الأهلي البنك الأهلي
نرشح لكم
الثانية في التاريخ.. جنوب إفريقيا تطيح بـ نيجيريا وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم للشباب طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات بوطيب.. وخطوة قبل فك القيد إيقاف الجزيري ضمن عقوبات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري الاتحاد لـ في الجول: قررنا دعم انتقالات وتذاكر الجماهير بالكامل لمباريات السلة والقدم مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد بدء ريفيرو مهام عمله مع الفريق خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة مصر ضد المغرب بأمم إفريقيا للشباب كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة
أخر الأخبار
الثانية في التاريخ.. جنوب إفريقيا تطيح بـ نيجيريا وتتأهل إلى نهائي كأس الأمم للشباب 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
صندوانز يعلن نفاد تذاكر مباراة بيراميدز في ذهاب نهائي دوري الأبطال 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يشارك في كأس العالم لليد كمستضيف.. وموقف الزمالك والترجي 44 دقيقة | كرة يد
لسوء الأحوال الجوية.. كاف ينقل نهائي الكونفدرالية إلى زنجبار 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
طه عزت لـ في الجول: تقدمت بمذكرتين إلى لجنة الاستئناف بحيثيات قراري القمة 59 دقيقة | الدوري المصري
أحدهم تخصص نساء وتوليد.. النيابة تحيل مسؤولي اتحاد الكاراتيه إلى المحاكمة في وفاة يوسف أحمد ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول - إصابة وسام أبو علي في الكاحل.. والأشعة تحدد موقفه أمام البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
إنتر ميامي يعلن تجديد تعاقد جوردي ألبا لمدة موسمين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا للشباب - مصر (2)-(2) غانا.. إلــــــــــى كأس العالم 2 كأس الأمم للشباب - نيجيريا تقصي حامل اللقب وتتأهل لكأس العالم 3 انتهت في نهائي كأس مصر للسلة - الأهلي (83)-(85) الاتحاد.. اللقب أخضر 4 كأس الأمم للشباب - فرص مصر في التأهل كأفضل ثالث بعد عبور الكونغو.. وتونس تترقب