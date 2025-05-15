خبر في الجول - إصابة وسام أبو علي في الكاحل.. والأشعة تحدد موقفه أمام البنك الأهلي

تعرض وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي للإصابة، وباتت مشاركته أمام البنك الأهلي محل شك.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت ضمن الجولة السابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وسام أبو علي مهاجم الأهلي تعرض لإصابة علي مستوي الكاحل.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات القادمة لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، وفرص مشاركته في مواجهة البنك الأهلي.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة عماد النحاس، نتائج الفحص الطبي لاتخاذ القرار المناسب بشأن إشراك أبو علي أمام البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي يوم السبت الموافق 17 مايو 2025 الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتقام على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.