إنتر ميامي يعلن تجديد تعاقد جوردي ألبا لمدة موسمين

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تجديد تعاقد جوردي ألبا حتى موسم 2027.

جوردي ألبا النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وقال اللاعب عبر موقع النادي: "أنا سعيد لتجديد تعاقدي لأنني أرغب في مواصلة المنافسة وبسب ما أشعر به".

وأضاف "مع تحية الجماهير في كل مباراة أشعر بالراحة منذ انضمامي في آخر عامين".

وأكمل "لدينا الرغبة في مواصلة المنافسة والفوز ونأمل حصد مزيد من الألقاب".

Jordi y Miami: una historia que sigue creciendo🩷🖤 @JordiAlba pic.twitter.com/axI9dXAO0w — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 15, 2025

وتوج ألبا بلقب درع المشجعين لموسم 2024 عندما حصد الفريق أكثر عدد من النقاط في موسم واحد بتاريخ الدوري الأمريكي.

وساهم ألبا الموسم الماضي في 20 هدفا بتسجيل 5 وصناعة 15 في 31 مباراة.

وخلال الموسم الجاري صنع 5 أهداف في 11 مباراة.