مارسيليا يراهن على بنعطية لخطف صفقة أرسنال

يراهن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي على المهدي بنعطية، المدير الرياضي للنادي، لحسم صفقة مواطنه المغربي بلال الخنوس، لاعب ليستر سيتي، في ظل اهتمام متزايد من أندية كبرى أبرزها أرسنال الإنجليزي.

وهبط ليستر سيتي بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى بجانب فرق إبسويتش وساوثامبتون.

وبحسب موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، دخل بنعطية بقوة على خط المفاوضات مع الخنوس، مستغلا شرطا جزائيا في عقده يسمح له بمغادرة ليستر مقابل 26 مليون يورو، بعد هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى.

وأوضحت التقارير أن بنعطية يلعب دورا محوريا في قيادة المفاوضات من أجل إقناع الخنوس بالانتقال إلى الدوري الفرنسي، وقطع الطريق على باقي الأندية المهتمة بخدماته وعلى رأسها أرسنال.

موقع كوت أوفسايد الإنجليزي ذكر في وقت سابق عن رغبة أرسنال في ضم الخنوس من ليستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن عرض أرسنال جاء بناء على توصية من ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال.

ويرحب الخنوس بفكرة الرحيل عن ليستر سيتي بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب الخنوس هذا الموسم 34 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في المساهمة بـ 8 أهداف.

وسجل الخنوس ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

وخلال منافسات الدوري الإنجليزي لعب الخنوس 29 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما.

ويلعب الخنوس -20 عاما- في مركز الوسط المهاجم ويرتبط بتعاقد حتى 2028.