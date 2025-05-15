تقرير: الهلال يضغط على ماركو سيلفا المرشح لـ توتنام.. ونونو سانتو بديل محتمل

طالبت إدارة نادي الهلال السعودي، البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب فولام الإنجليزي، بسرعة حسم موقفه من عرض تدربي الفريق خلفا لمواطنه جورج جيسوس.

ورحل جيسوس عن تدريب الهلال السعودي بسبب تراجع النتائج والخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وبحسب إذاعة "توك سبورت" البريطانية، فإن سيلفا يفضل الاستمرار في الدوري الإنجليزي، خاصة مع دخوله ضمن قائمة المرشحين المحتملين لتدريب توتنام هوتسبير، في حال رحيل المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بنهاية الموسم الجاري.

الهلال، الذي يسعى لإعادة الاستقرار الفني قبل بداية الموسم الجديد، وضع البرتغالي نونو سانتو، المدرب السابق للاتحاد، ضمن الخيارات البديلة المطروحة، في حال رفض سيلفا العرض المقدم من النادي.

ويشرف محمد الشلهوب حاليا على الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، في انتظار التعاقد مع مدرب دائم لقيادة المشروع القادم.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل بأمريكا.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، قبل نهاية المشوار بثلاث جولات.

إذ يتبقى له مواجهة الفتح والوحدة والقادسية على التوالي.

ويخوض الهلال مواجهته الافتتاحية أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم 2025، يوم 18 يونيو المقبل.

على أن يواجه ريد بُل سالزبورج النمساوي، 23 من الشهر ذاته، ويختتم الدور التمهيدي بمباراة باتشوكا المكسيكي يوم 27.