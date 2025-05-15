مصدر من الزمالك لـ في الجول: سددنا مستحقات بوطيب.. وخطوة قبل فك القيد

الخميس، 15 مايو 2025 - 17:18

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - خالد سامي - الزمالك - حرس الحدود

نجح الزمالك في سداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالمغربي خالد بوطيب.

خالد بوطيب

النادي : نادي باو

الزمالك

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب مستحقات مالية متأخرة لصالح بوطيب.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك سدد 983 ألف يورو قيمة المستحقات المالية المتأخرة لدى خالد بوطيب".

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وتابع "بذلك تكون قد انتهت أزمة بوطيب بشكل كامل".

واختتم المصدر تصريحاته "خلال ساعات سيتم سداد مستحقات جايمي باتشيكو ليتم رفع إيقاف القيد بشكل رسمي".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

الزمالك الدوري المصري خالد بوطيب
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