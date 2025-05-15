إيقاف الجزيري ضمن عقوبات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري
الخميس، 15 مايو 2025 - 17:10
كتب : محمد جمال
أصدرت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لـ الدوري المصري.
وتبدأ الجولة السابعة من المسابقة غدا الجمعة بمباريات مجموعة تفادي الهبوط.
فاركو × المصري
إيقاف جابر كامل لاعب فاركو لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف محمد هاشم لاعب المصري لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
حرس الحدود × البنك الأهلي
إيقاف ايزي ايمكا لاعب حرس الحدود لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف محمود الزنفلي حارس حرس الحدود لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
إيقاف محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب البنك الأهلي لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.
الزمالك × بيراميدز
إيقاف سيف الجزيري لاعب الزمالك لمباراة واحدة وتغريمه 5000 جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.