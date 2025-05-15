مدرب ليون يعلن رحيل لاكازيت

الخميس، 15 مايو 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

أليكساندر لاكازيت - ليون

أوضح باولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون أن لاعبه ألكسندر لاكازيت سيغادر النادي بنهاية الموسم.

وقال باولو فونسيكا في تصريحات للصحفيين: "نعم الأخبار صحيحة، لقد تحدثتُ مع لاكازيت اليوم، ستكون مباراته الأخيرة هنا يوم السبت. لقد قدّم أشياءً رائعةً للنادي".

سجل لاكازيت 199 هدفًا وصنع 55 في 390 مباراة مع النادي الفرنسي.

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البالغ من العمر 33 عاما قضى فترتين مع ليون، 2003-2017 و2022-2025.

وذكرت تقارير عديدة أن اللاعب قد ينتقل إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

في الصيف الماضي، قرر ألكسندر لاكازيت قائد أولمبيك ليون البقاء مع فريقه لموسم آخر بعدما رفض عروضا كثيرة من الأندية السعودية، حسب جريد ليكيب.

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد أوضحت في ذلك الصيف أن نادي القادسية دخل في سباق التعاقد مع لاكازيت.

وقتها فضل قائد ليون البقاء مع الفريق لموسم آخر وذلك حتى نهاية عقده في صيف 2025.

ألكسندر لاكازيت ليون
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