أبولا: بنفيكا يتفق مع دي ماريا على المشاركة في كأس العالم للأندية

ذكرت جريدة أبولا أن نادي بنفيكا اتفق مع نجمه أنخل دي ماريا على المشاركة معه في كأس العالم للأندية.

عقد اللاعب الأرجنتيني ينتهي في 30 يونيو المقبل وهناك اتفاق على تمديده لنهاية مشوار بنفيكا في البطولة، حسب التقرير.

وزعمت تقارير أن دي ماريا أبلغ ناديه بالرحيل وعدم لعب كأس العالم للأندية، وهو ما تم نفيه حسب الجريدة البرتغالية الشهيرة.

هذه التقارير زعمت أن اللاعب سيُودع بنفيكا في نهائي كأس البرتغال ضد سبورتنج لشبونة يوم 25 مايو الجاري.

فيما أفادت تقارير أخرى أن بطل كأس العالم 2022 سينتقل بعد نهاية عقده إلى فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني الذي بدأ مسيرته الاحترافية فيه.

ومن المنتظر أن يستفيد بنفيكا من فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة انتقالات استثنائية من أجل البطولة، تبدأ 1 يونيو وتنتهي يوم 10 يونيو، ليمدد عقد دي ماريا.

ويلعب بنفيكا ضد بوكا جونيورز يوم 17 يونيو المقبل في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ثم يلاقي أوكلاند سيتي يوم 20 في الجولة الثانية، وبايرن ميونيخ في ختام مرحلة المجموعات يوم 24 يونيو.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو بالولايات المتحدة.