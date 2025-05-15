مونت كارلو: مصطفى محمد يرفض خوض ختام الدوري الفرنسي بسبب حملة دعم المثلية

الخميس، 15 مايو 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - رين

قرر مصطفى محمد مهاجم نانت عدم خوض مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويستضيف نانت فريق مونبيلييه بعد غدا السبت ضمن منافسات الجولة الختامية بمسابقة الدوري الفرنسي.

وكشف راديو مونت كارلو وفقا لمصادره أن مصطفى محمد قرر عدم خوض مواجهة مونبيلييه لأنها تقام تحت شعار دعم المثليين.

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وأشار التقرير إلى أن مصطفى محمد يفعل ذلك للعام الثالث على التوالي بسبب رفضه المشاركة في تلك الحملة.

وأوضح التقرير أن أنطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت قد خرج في مؤتمر صحفي وصرح بأن مصطفى محمد يعاني من انزعاج عضلي طفيف.

وينافس نانت على الهبوط قبل جولة من الختام إذ يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة، بينما لو هافر في المركز السادس عشر بـ 31 نقطة ثم سانت إيتيان في المركز السابع عشر بـ 30 نقطة.

أما مونبيلييه فتم حسم هبوطه بعد تذيل الترتيب بـ 16 نقطة قبل الجولة الختامية.

وبذلك يكون مصطفى محمد قد اختتم موسمه بالمشاركة في 32 مباراة بمختلف المسابقات.

وساهم مصطفى في سبعة أهداف هذا الموسم إذ سجل ستة وصنع هدف وحيد.

ويرتبط مصطفى محمد بتعاقد مع نانت حتى صيف 2027.

نانت مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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