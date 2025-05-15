فرانكفورت يمدد عقد مدربه حتى 2028

الخميس، 15 مايو 2025 - 15:39

كتب : FilGoal

هوجو إيكيتيكي

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تمديد عقد مدربه دينو توبمولر حتى صيف 2028.

عقد توبمولر الحالي كان يمتد إلى صيف 2026.

لكن النادي أوضح عبر موقعه أنه مدد عقد المدرب الألماني حتى 30 يونيو 2028.

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وقال توبمولر عقب تمديد عقده: "أنا سعيد وفخور جدًا بكوني مدربًا لنادي آينتراخت فرانكفورت، وبأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع".

وأضاف "نحن كجهاز تدريبي ندرك هذه المسؤولية ونرغب في إنهاء هذا الموسم بشكل رائع".

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وأضاف "نحن كجهاز تدريبي ندرك هذه المسؤولية ونرغب في إنهاء هذا الموسم بشكل رائع".

وتولى توبمولر تدريب الفريق في 2023.

ويحتل فرانكفورت المركز الثالث في جدول الدوري الألماني قبل جولة من نهاية الموسم.

ويلعب فرانكفورت مباراة هامة ضد فرايبورج بالجولة الأخيرة من موسم الدوري الألماني السبت المقبل.

إذ يضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا إذا تفادى الخسارة من فرايبورج صاحب المركز الرابع الذي يصارع أيضا للحاق بالتأهل لدوري الأبطال.

دينو توبمولر إينتراخت فرانكفورت
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