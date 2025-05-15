كرة سلة - طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائيات الدوري التونسي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي تولي طاقم تحكيم مصري إدارة نهائيات الدوري التونسي الممتاز.

وأشار الاتحاد المصري إلى أن ذلك يأتي في ظل العلاقات الطيبة والتعاون المثمر بين الاتحادين.

ويتكون طاقم التحكيم المصري من عمرو أبو عولو وعمرو زاهد ومحمد المنشاوي.

وتقام نهائيات الدوري التونسي خلال الفترة من 24 إلى 27 مايو الجاري.

وجاء القرار بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة السلة والتي يتولى رئاستها أحمد الشرقاوي، فيما يتولى الإشراف العام على اللجنة هشام الحريري.

وتقام بالفترة الحالية منافسات سلسلة نصف نهائي دوري السوبر المصري.

ويواجه الاتحاد السكندري حامل اللقب فريق سبورتنج، بينما الأهلي يواجه الزمالك.

ويتقدم سبورتنج والزمالك في سلسلة نصف النهائي بنتيجة 1-0.

وتقام مساء اليوم الخميس الجولة الثانية من السلسلة المقامة على صالة برج العرب.