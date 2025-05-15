تقلص فرص رونالدو في اللحاق بمواجهة التعاون

تضاءلت فرص مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله الفرنسي سيماكان مع فريقهما النصر عندما يستضيف التعاون مساء الجمعة، حسب جريدة الجزيرة السعودية.

ويلعب النصر أمام التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي يوم الجمعة.

فقد استمر غياب الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد سيماكان عن تدريبات النصر الجماعية قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي.

ولفت التقرير إلى أن احتمالات غياب رونالدو عن اللقاء أكبر من احتمالات مشاركته.

وغاب الثنائي رونالدو وسيماكان بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية.

ويخوض الثنائي تدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للفترة المقبلة والمشاركة مع الفريق بصورة طبيعية خلال المباريات المقبلة.

وكان الثنائي قد غاب عن مباراة الأخدود والتي حقق فيها الفريق الفوز بتسعة أهداف دون مقابل.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 63 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي.

ويتبقى 3 جولات على نهاية الدوري السعودي ويواجه النصر شبح الغياب عن البطولات القارية.

ويبتعد النصر عن الهلال صاحب المركز الثاني بـ 5 نقاط.

ويتأهل صاحب المركز الثاني رفقة اتحاد جدة المتصدر وأهلي جدة حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة إلى نسخة الموسم المقبل.

بينما صاحب المركز الثالث سوف يتأهل إلى دوري أبطال آسيا 2.