ماركا: ريال مدريد بدأ مفاوضاته لضم ظهير بنفيكا

بدأ ريال مدريد رحلة تدعيم صفوف الفريق استعدادا لتعويض إخفاق الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة ماركا عند بدء ريال مدريد مفاوضاته لضم ألفارو كاريراس ظهير أيسر بنفيكا.

وأشار التقرير إلى بداية النادي الإسباني مفاوضاته لضم اللاعب قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

وانضم كاريراس إلى صفوف مانشستر يونايتد مقابل 7 ملايين يورو في الصيف الماضي.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 48 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وكانت شبكة ذا أثليتك قد كشفت عن إتمام ريال مدريد صفقة ضم ديان هويسن مدافع بورنموث.

وجاء ذلك بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ 50 مليون جنيه إسترليني.