قائمة برشلونة - تير شتيجن وكاسادو بمواجهة الحسم أمام إسبانيول.. وغياب مارتينيز

أعلن نادي برشلونة قائمة الفريق لمواجهة إسبانيول في مواجهة قد تحسم لقب الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على إسبانيول ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني.

وحال نجح برشلونة في تحقيق الفوز سيتم حسم لقب الدوري بشكل رسمي قبل جولتين من الختام.

وشهدت قائمة برشلونة تواجد كل من مارك تير شتيجن ومارك كاسادو.

بينما يغيب إينيجيو مارتينيز بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وفيران توريس بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن - فويتشيك تشيزني - إنياكي بينيا.

الدفاع: باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن.

الوسط: جافي - بيدري - فيرمين لوبيز - فرينكي دي يونج - بابلو توري - مارك كاسادو.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - رافينيا - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 82 نقطة.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد بفارق 5 نقاط.