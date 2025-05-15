أثليتك: ريال مدريد دفع الشرط الجزائي في عقد مدافع بورنموث

الخميس، 15 مايو 2025 - 13:32

كتب : FilGoal

ديان هويسين - بورنموث

أفادت شبكة ذا أثليتك أن ريال مدريد حسم صفقة ديان هويسن مدافع بورنموث تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد فعل خيار دفع الشرط الجزائي في عقد ديان هويسن مع بورنموث والذي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ممثلو اللاعب يتواجدون في مدريد حاليا لإتمام الصفقة في ظل تقدم المفاوضات بشأن عقد اللاعب الشخصي، حسب التقرير.

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ويسعى ريال مدريد لضم اللاعب مبكرا من أجل ضمه لقائمة الفريق في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

إذ يفتح الاتحاد الدولي فترة انتقالات استثنائية من أجل البطولة، تبدأ 1 يونيو وتنتهي يوم 10 يونيو.

ويحظى هويسن باهتمام عدد من الأندية منها تشيلسي وأرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول، بعد أدائه الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يوم الأربعاء زعم إيدو بورجوس، الصحفي في صحيفة آس الإسبانية: "ريال مدريد وديان هويسن توصلا إلى اتفاق كامل تقريبًا بشأن عقده."

وأشار إلى نادي ريال مدريد على استعداد لدفع الشرط الجزائي على 3 أقساط.

هويسن انضم إلى بورنموث في صيف 2024 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

ولأن هويسن لعب مباراة واحدة مع يوفنتوس و13 مع روما خلال فترة إعارته موسم 2023 - 2024 لم يكن الخيار الأمثل لأي ناد، قبل أن يتألق رفقة بورنموث.

ديان هويسن ريال مدريد بورنموث
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