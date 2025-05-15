أثليتك: ليفربول يقترب كثيرا من ضم مدافع ليفركوزن

الخميس، 15 مايو 2025 - 12:06

كتب : FilGoal

جيريمي فريمبونج - بايرليفركوزن

أفادت شبكة ذا أثليتك أن نادي ليفربول يُحرز تقدما في مفاوضات التعاقد مع جيريمي فريمبونج ظهير باير ليفركوزن.

ويثق ممثلو الدولي الهولندي في إتمام الصفقة بنجاح بعد الاتفاق على شروط العقد الشخصي للاعب، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن يدفع ليفربول قيمة الشرط الجزائي في عقد فريمبونج مع ليفركوزن والتي تبلغ 35 مليون يورو.

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الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عامًا حريص على الانتقال إلى الريدز، حسمبا أوضحت تقارير عديدة.

ويحتاج ليفربول لتعويض رحيل ترينت ألكسندر أرنولد الذي أعلن مغادرته للنادي بنهاية عقده هذا الموسم.

وكانت جريدة كيكر قد ذكرت أن ليفربول أصبح قريبا من ضم جيريمي فريمبونج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن ليفربول متقدم في المفاوضات بالفعل، وهو قريب من إتمام الصفقة بنجاح.

وأضاف التقرير أنه لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل النهائية قبل إتمام الصفقة مع البالغ من العمر 24 عاما.

وفي حالة انتقال فريمبونج إلى ليفربول قد يتواجد في قائمة الفريق كمواطن بريطاني لأنه قضى 9 سنوات في أكاديمية مانشستر سيتي.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن قادما من سيلتك في شتاء 2021 مقابل 11 مليون يورو.

وحصل فريمبونج على بطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا في الموسم الماضي بالإضافة إلى الوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

جيريمي فيرمبونج باير ليفركوزن ليفربول
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