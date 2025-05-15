لجنة الاستئناف تعيد احتجاج الوحدة ضد النصر إلى الانضباط من جديد

الخميس، 15 مايو 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الوحدة

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قبول استئناف نادي الوحدة بشأن الاحتجاج على نتيجة مواجهة النصر والتي أقيمت يوم 22 فبراير الماضي بالدوري.

وأعادت لجنة الاستئناف احتجاج نادي الوحدة من جديد إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرارها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد رفضت سابقا احتجاج نادي الوحدة ضد النصر في قرارها بنهاية أبريل الماضي.

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وكان النصر قد تغلب على الوحدة ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي.

وتقدم الوحدة باحتجاج بسبب تأخر وصول حافلة النصر إلى الملعب في 25 فبراير الماضي.

ووصل فريق النصر إلى ملعب المباراة بعد 9 دقائق من الموعد الرسمي لانطلاق المواجهة.

واعتبرت لجنة الاستئناف أن الاستئناف المقدم من الوحدة استوفى المتطلبات وفقا لما تنص عليه اللائحة وبناء عليه تم إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق وإعادة ملف الاحتجاج من جديد.

ويحتل الوحدة المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة قبل 3 جولات من النهاية، وبفارق نقطتين فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

أما النصر فيتواجد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المركز الثاني و11 نقطة عن الصدارة.

الدوري السعودي النصر الوحدة
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