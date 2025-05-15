نهاية موسم مهاجم برشلونة بسبب الزائدة الدودية

أفاد نادي برشلونة أن مهاجمه فيران توريس سيغيب لفترة بسبب خضوعه لعملية جراحية.

وأوضح النادي في بيانه أن توريس خضع لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية.

وبذلك تأكد غياب توريس عن مباراة إسبانيول في الجولة 36 من الدوري الإسباني يوم الخميس.

وهي المباراة التي قد تشهد تتويج برشلونة رسميا بلقب الدوري الإسباني في حالة الفوز بها.

ولم يعلن برشلونة موعد عودة توريس البالغ من العمر 25 عاما.

لكن تقارير إسبانية عديدة أوضح أن موسم المهاجم الإسباني انتهى بالفعل مع بقاء 3 مباريات فقط في الموسم.

وكان توريس قد تألق أمام ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني الأحد الماضي، حين صنع 3 أهداف.