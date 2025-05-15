اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة العالم

الخميس، 15 مايو 2025 - 10:56

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش.

وتستضيف ولاية شيكاغو منافسات بطولة العالم لرجال وسيدات الاسكواش حتى 17 مايو الجاري.

وتدافع نوران جوهر عن لقب بطولة العالم بعد التتويج بالنسخة الماضية.

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وواصلت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما تغلبت هانيا الحمامي على زميلتها ندى عباس بنفس النتيجة.

ونجح علي فرج لاعب وادي دجلة في تحقيق الفوز على زميله طارق مؤمن بثلاثة أشواط دون مقابل.

وخسر يوسف سليمان أمام البيروفي دييجو إلياس بنفس النتيجة.

وتقام مباريات البطولة فجرا بتوقيت مصر بسبب فرق التوقيت مع ولاية شيكاغو.

ويأتي جدول المباريات المتبقية من ربع النهائي كالآتي:

16 مايو

نور الشربيني × الإنجليزية جيني كينيدي (1:30 فجرا)

الأمريكية أوليفيا ويفير × الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام (2:30 فجرا)

كريم عبد الجواد × مصطفى عسل (3:30 فجرا)

النيوزلاندي بول كول × الإنجليزي محمد الشوربجي (4:30 فجرا)

اسكواش علي فرج بطولة العالم
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