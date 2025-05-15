كما كشف في الجول - ريفيرو: غادرت رفقة المعد البدني فقط.. ورحلت مبكرا بسبب فرصة رائعة

الخميس، 15 مايو 2025 - 10:33

كتب : محمد عبد العظيم

خوسيه ريفيرو

أكد الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب أورلاندو بايرتس السابق ما كشفه FilGoal.com بشأن رحيله رفقة المعد البدني فقط في الوقت الحالي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن قدوم ريفيرو إلى مصر رفقة كارلوس نودر المعد البدني فقط حتى الآن. (مزيد من التفاصيل).

وقال الإسباني خوسيه ريفيرو عبر راديو 947: "أغادر جنوب إفريقيا إلى وجهة عملي الجديدة، رفقة كارلوس نودر المعد البدني فقط من المساعدين لي بالجهاز الفني في أورلاندو بايرتس".

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وتابع ريفيرو "لا يزال أورلاندو لديه مباريات في الموسم، وسماح النادي لي بالرحيل مبكرا لا يعني أن الفريق ليس لديه مباريات مهمة من أجل الموسم المقبل، ولذلك السبب النادي لم يسمح لباقي المساعدين بالرحيل، وأحترم هذا الأمر تماما".

أما عن وجهته المقبلة فأجاب ريفيرو "هي فرصة رائعة، ولهذا السبب أعتقد أن رئيس أورلاندو سمح لي بالرحيل قبل نهاية الموسم".

وكشف ريفيرو "أتوقع أن اليوم الخميس سيكون على الأرجح الموعد الذي سيتم إعلان النادي الجديد الذي سأنضم إليه، وهذا كل شيء يمكنني التصريح به الآن".

واختتم ريفيرو تصريحاته "هي فرصة مثيرة لي لأسباب عديدة، أحاول استعادة طاقتي رغم أنني لم أتمكن من الراحة الكافية الفترة الماضية، وعندما يحين وقت البدء سأكون مستعدا للانطلاق وتقديم أفضل مالدي والعمل بأقصى درجات الصدق والاحترافية".

ويتولى عماد النحاس تدريب الأهلي حاليا بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

ويتبقى 4 مباريات لأورلاندو بايرتس في الدوري الجنوب إفريقي بالموسم الحالي.

وأعلن النادي رحيل ريفيرو عن تدريب الفريق بسبب اتفاقه مع فريق آخر.

وسيكون الإسباني خوسيه ريفيرو هو المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأهلي خوسيه ريفيرو أورلاندو
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