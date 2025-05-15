تقرير: بسبب تعثر صفقة برونو فيرنانديز.. الهلال يقترب من ضم لاعب أستون فيلا

بدأ نادي الهلال السعودي تحركاته لضم لاعب من الدوري الإنجليزي لتعويض تعثر صفقة برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويتمسك مانشستر يونايتد باستمرار برونو فيرنانديز نجم الفريق بالموسم المقبل.

وكشف موقع Fichajes أن الهلال دخل في مفاوضات جادة من أجل ضم يوري تيليمانس لاعب أستون فيلا.

ووفقا للتقرير يستعد الهلال لتقديم عرض رسمي مقابل 45 مليون يورو.

ويسعى الهلال لحسم الصفقة قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الهلال يدرس تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة قبل مونديال الأندية.

وخاض تيليمانس -28 عاما- هذا الموسم مع أستون فيلا 52 مباراة ونجح في المساهمة بـ 15 هدفا.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في الدوري السعودي، برصيد 68 نقطة، قبل نهاية المشوار بثلاث جولات.

إذ يتبقى له مواجهة الفتح والوحدة والقادسية على التوالي.

ويخوض الهلال مواجهته الافتتاحية أمام ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم 2025، يوم 18 يونيو المقبل.

على أن يواجه ريد بُل سالزبورج النمساوي، 23 من الشهر ذاته، ويختتم الدور التمهيدي بمباراة باتشوكا المكسيكي يوم 27.