بمشاركة ميسي واستمرار غياب سواريز.. إنتر ميامي يتعثر بالتعادل أمام سان خوسيه بالدوري الأمريكي

الخميس، 15 مايو 2025 - 10:00

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

واصل إنتر ميامي تعثره في الدوري الأمريكي وهذه المرة بالتعادل أمام سان خوسيه إيرثكويكس.

وشهدت المباراة مشاركة الثلاثي ليونيل ميسي وخوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، بينما استمر غياب لويس سواريز لأسباب شخصية.

وحسم التعادل نتيجة المباراة بين إنتر ميامي وسان خوسيه إيرثكويكس بثلاثة أهداف لكل منهما.

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ونجح الأرجنتيني تاديو أليندي المعار من سيلتا فيجو تسجيل هدفين لصالح فريق إنتر ميامي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي من 12 مباراة.

ويبتعد إنتر ميامي عن الصدارة بفارق ست نقاط وله مباراة مؤجلة عن رباعي المقدمة.

وفشل إنتر ميامي في تحقيق الفوز سوى في مباراة واحدة من آخر 4 مواجهات خاضهم الفريق في الدوري الأمريكي مقابل هزيمتين وتعادل.

وبشكل عام تعرض إنتر ميامي للخسارة في 4 من آخر 6 مواجهات في مختلف المسابقات بالإضافة لانتصار وحيد وتعادل.

وودع إنتر ميامي دوري أبطال كونكاكاف من نصف النهائي بالإضافة لهزيمتين في الدوري.

ويعاني الفريق من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام أورلاندو سيتي فجر الإثنين ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ويتبقى 4 مباريات لفريق إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو بافتتاح منافسات مونديال الأندية.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى رفقة الأهلي وكل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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