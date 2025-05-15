مواعيد مباريات الخميس 15 مايو 2025.. منتخب الشباب ودربي السلة وبرشلونة لحسم اللقب

الخميس، 15 مايو 2025 - 09:48

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الأهلي - كرة سلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 15 من شهر مايو 2025 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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أمم إفريقيا للشباب

يواجه منتخب مصر نظيره المغربي في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات نصف النهائي.

وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي وتذاع عبر شبكة بي إن سبورتس.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على أوساسونا ضمن منافسات الجولة 36 من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما يحل برشلونة ضيفا على إسبانيول في العاشرة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحتاج برشلونة للفوز من أجل حسم لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية.

الدوري السعودي

يحل اتحاد جدة ضيفا على الرائد في تمام التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC سبورت 1.

كرة سلة

يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره سبورتنج في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائي دوري السوبر.

وحال فوز سيدات الأهلي، يتوج الفريق بلقب الدوري، أما سبورتنج فيحتاج للفوز لمعادلة السلسلة واللجوء لمباراة فاصلة.

وفي نفس التوقيت يلعب الاتحاد السكندري أمام سبورتنج على صالة برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من نصف نهائي دوري السوبر.

ويتقدم سبورتنج بنتيجة 1-0 في السلسلة.

بينما يواجه الأهلي فريق الزمالك في تمام التاسعة مساء على نفس الصالة.

ويتقدم الزمالك بنتيجة 1-0 في السلسلة.

كرة يد

تستأنف مباريات مرحلة المجموعات من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويواجه رجال الزمالك فريق جي إس كيه الكونغولي في تمام الرابعة عصرا.

بينما يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة رد ستار الإيفواري في تمام الثامنة مساء.

وتذاع المباريات عبر قناتي الأهلي وأون سبورت.

كرة سلة الأهلي الزمالك كرة يد برشلونة الدوري الإسباني
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