وكيل ويلفريد نديدي يعترف بمفاوضات أهلي جدة

الخميس، 15 مايو 2025 - 00:49

كتب : FilGoal

ويلفريد نديدي - ليستر سيتي - تشيلسي

اعترف إيمانويل واندر وكيل أعمال النيجيري ويلفريد نديدي لاعب وسط ليستر سيتي بوجود اتصالات من أهلي جدة السعودي لضم اللاعب في الصيف.

ويلفريد نديدي

النادي : ليستر سيتي

الأهلي

ويرتبط نديدي بتعاقد مع ليستر سيتي حتى صيف 2027، إلا أن هبوط ليستر للدرجة الثانية سوف يشجعه على الخروج.

ويملك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

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وقال وكيل أعمال اللاعب في تصريحات للرياضية السعودية: "نعم هناك اتصالات واستفسارات من جانب الأهلي السعودي بشأن نديدي".

ولعب النيجيري أكثر من 300 مباراة مع ليستر.

ويعدّ نديدي ثاني أقدم لاعبي ليستر الحاليين بعد جيمي فاردي، وانضمامه الأصلي كان في يناير 2017، ومنذ وصوله إلى إنجلترا، فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع المجتمع.

وبدأ نديدي مسيرته الكروية في أكاديمية نايثي النيجيرية، قبل أن يشد الرحال إلى أوروبا لينضم إلى نادي جينك البلجيكي عام 2015.

وتعاقد ليستر معه في يناير 2017 مقابل نحو 17 مليون جنيه إسترليني، ليكون بديلًا للنجم الفرنسي نجولو كانتي.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل نديدي منتخب نيجيريا منذ عام 2015، وشارك في بطولات كبرى مثل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم.

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