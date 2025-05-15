هدف في الوقت القاتل.. ريال مدريد يصعق مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بالدوري

سجل ريال مدريد هدفا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليخطف فوزا ثمينا أمام ريال مايوركا، ليؤجل بذلك حسم لقب الدوري الإسباني إلى وقت لاحق.

وحول ريال مدريد تأخره أمام مايوركا بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وافتتح ريال مايوركا التسجيل عن طريق مارتن فالجنت في الدقيقة العاشرة.

وعدل كيليان مبابي النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 72.

واستطاع جاكوبو رامون تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

الهدف الذي سجله ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة أجل تتويج برشلونة بلقب الدوري بشكل رسمي.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 78 في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ويحتاج برشلونة للفوز على إسبانيول مساء الخميس ليضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.

في المقابل توقف رصيد ريال مايوركا عند 47 نقطة في المركز التاسع.

وصف المباراة

بدأ ريال مايوركا المباراة بضغط هجومي على مرمى ريال مدريد بحثا عن تسجيل الهدف الأول.

ونجح مارتن فالجنت في تسجيل هدف الافتتاح لريال مايوركا في الدقيقة العاشرة.

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ورد ريال مدريد بتسديدة خطيرة من كيليان مبابي تصدى لها حارس مرمى مايوركا.

وأهدر البرازيلي إندريك فرصة محققة لتسجيل التعادل بعد إنفراد تام بالمرمى.

ومن مجهود فردي رائع نجح مبابي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72.

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وسدد أردا جولر كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل.

وأنقذ كورتوا فرصة محققة لريال مايوركا بعد انفراد تام بالمرمى.

ونجح جاكوبو رامون في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.