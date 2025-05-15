قبل موعد اتحاد الكرة بيومين.. الرابطة تدعو الأندية لاجتماع من أجل مناقشة شكل الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة دعوة مجالس إدارات الأندية لعقد اجتماع يوم الأحد 18 مايو لمناقشة شكل الدوري الجديد.

وأوضحت الرابطة في دعوتها للأندية عبر بيان رسمي: "رابطة الأندية تدعو مجالس إدارات الأندية لحضور اجتماع الساعة الرابعة عصر يوم الأحد 18 مايو لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري للموسم الجديد 2025 - 2025".

وأكملت الرابطة "الاجتماع يأتي لعرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام الموسم الجديد 2025/2026م مع السادة رؤساء مجالس إدارات الأندية بما يحقق الصالح العام لجميع الأندية."

وحدد اتحاد الكرة موعد اجتماعه مع الأندية للسبب ذاته لمناقشة شكل الدوري للموسم الجديد، يوم الثلاثاء 20 مايو الجاري، في حضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة يرغب في إقامة الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا بنظام دوري من دورين.

ومن المنتظر أن يهبط فريقين بنهاية الموسم الجاري مقابل تأهل 3 فرق من دوري المحترفين ليصبح عدد الفرق المشاركة الموسم المقبل 19.

وسبق أن كشف أحمد حسن عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة عن مقترح قدمه لنظام الدوري الجديد.

وجاء المقترح الذي أوضحه عبر قناة دي إم سي كالتالي:

موسم 2024-2025: (الموسم الحالي)

- هبوط فريق واحد فقط حتى لا يصبح عدد الفرق فرديا في الموسم المقبل.

موسم 2025 - 2026: (20 فريقا)

- إقامة الدور الأول بشكل طبيعي (19 مباراة) ثم تقسيم الفرق إلى مجموعتين في الدور الثاني.

- تضم مجموعة المنافسة على الهبوط (آخر 14 فريقا) بينما مجموعة المنافسة على اللقب (أول 6 فرق).

- مجموعة الهبوط من دور واحد - كل فريق يلعب 13 مباراة ليصبح الإجمالي 32 مباراة.

- مجموعة اللقب - كل فريق يلعب ذهابا وإيابا 10 مباريات ليصبح الإجمالي 29 مباراة.

- يهبط 3 فرق ويصعد 3 آخرين ليظل العدد 20 فريقا.

ويهدف هذا النظام للاستفادة تسويقيا من إقامة مواجهات بين فرق مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز 3 مرات في الموسم.

موسم 2026-2027: (20 فريقا)

- نفس نظام الموسم السابق له مع هبوط 4 فرق وصعود 2 فقط من الدرجة الثانية ليصبح العدد 18 فريقا

موسم 2027-2028 (18 فريقا)

- تعود المسابقة إلى نظامها الطبيعي من دورين