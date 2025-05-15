حسام عاشور: سعدت بتواصل الخطيب معي.. وسأعود إلى الأهلي قريبا

الخميس، 15 مايو 2025 - 00:36

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

أعرب حسام عاشور لاعب الأهلي السابق عن سعادته بتواصل محمود الخطيب رئيس النادي معه هاتفيا للاطمئنان على حالته الصحية.

حسام عاشور

النادي : معتزل

الأهلي

وكان عاشور قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية قبل أن يخرج بعد تحسن حالته.

وكشف حسام عاشور عبر قناة الأهلي: "تعرضت لوعكة صحية بسبب الضغط النفسي الفترة الماضية لكن الحمد لله حالتي أفضل".

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وتابع "محمود الخطيب تواصل معي هاتفيا وكنت سعيدا بتلك المكالمة لأنه قيمة وقامة".

وشدد "الخطيب لم يكتف بالاتصال بي لكن جعل محمد شوقي عضو مجلس الإدارة يتابع حالتي أول بأول".

واختتم حسام عاشور تصريحاته "سوف أعود قريبا جدا للتواجد داخل النادي الأهلي وأعد الجماهير بذلك، تواجدي في النادي كان أكثر من التواجد في منزلي".

وكان حسام عاشور رحل عن الأهلي في عام 2020 وانضم للاتحاد السكندري لمدة موسم قبل أن يعتزل كرة القدم.

الأهلي حسام عاشور الخطيب
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