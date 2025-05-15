تعلموا من درس الجمعة.. بولونيا بطل كأس إيطاليا على حساب ميلان

حصد بولونيا لقب كأس إيطاليا للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 51 عاما بالفوز على ميلان في النهائي بهدف دون رد.

سجل هدف التتويج التاريخي دان ندوي.

وكان الفريقان قد التقيا يوم الجمعة الماضية في الجولة 36 من الدوري الإيطالي وانتصر ميلان بنتيجة 3-1.

بولونيا تقدم في بداية الشوط الثاني لكن لاعبي ميلان سجلوا ثلاثية في آخر 17 دقيقة وانتصروا بنتيجة 3-1.

لكن في المباراة الأهم في الموسم للفريقين استطاع بولونيا التعلم من الدرس جيدا وحققت كتيبة فينتشينزو إيتاليانو اللقب.

وأنهى المدير الفني سلسله خسائره للنهائيات إذ خسر مع فيورنتينا في آخر موسمين 3 نهائيات بواقع لقب كأس إيطاليا 2023 والمؤتمر الأوروبي 2023 و2024.

وسيشارك الروسوبلو في الدوري الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي الموسم المقبل

ولأول مرة يحقق بولونيا لقب الكأس منذ موسم 1973-74، وهو اللقب العاشر في تاريخ الفريق.

ولا يزال لقب كأس ميلان غائبا عن خزائنه منذ 2003، إذ توقف رصيده عند 5 ألقاب.

انتهت.. بولونيا بطــــــــــــــــلا لكأس إيطاليا 🏆🇮🇹 بولونيا يفوز على ميلان بهدف دون رد ويُتوج بكأس إيطاليا للمرة الثالثة في تاريخه والاولى منذ 1974 🎉 الروسوبلو سيشارك في الدوري الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي الموسم المقبل 🔥 pic.twitter.com/o47sFhFPpQ — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2025

التشكيل

اعتمد سيرجيو كونسيساو المدير الفني لـ ميلان على خطة 3-4-3 التي حقق الفريق بها الفوز في آخر 4 مباريات ومنها لقاء بولونيا.

فيما عاد دان ندوي لقيادة هجوم وبولونيا، وبدأ دافيدي كالابريا على مقاعد البدلاء أمام فريقه السابق.

وصف المباراة

تألق مايك ماينيان حارس ميلان في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها فيرجسون لكن متابعة كاسترو جاءت دون المستوى في الدقيقة 8.

وبعد 4 دقائق أنقذ لوكاس سكوروبسكي مرماه من فرصة محققة للوكا يوفيتش على مرتين.

وسدد ميراندا كرة قوية تصدى لها ماينيان بثبات في الدقيقة 26.

شوط أول لم يشهد أي فرص محققة جديد في ظل الحذر والالتزام الدفاعي.

في الشوط الثاني استعل دان ندوي مهاجم بولونيا خطأ دفاع ميلان في التشتيت وسدد كرة قوية سكنت الشباك على يسار ماينيان متقدما لبولونيا في الدقيقة 53.

" لكسر حاجز التاريخ وجدوا لحظتهم وحان موعدهم" 🔴🔵 السويسيري ندوي يسجل هدف التقدم لبولونيا في لحظة تاريخية بنهائي كأس إيطاليا ⚽️#ميلان_بولونيا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/VrxyfWXkT2 — ADSportsTV (@ADSportsTV) May 14, 2025

حاول لاعبو ميلان إدراك التعادل لكن دون فرص محققة للتسجيل، وطالبوا بركلة جزاء في الدقيقة 73 رفض الحكم احتسابها.

وكاد ندوي أن يضيف الهدف الثاني وينهي اللقاء مبكرا لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 77.

بسالة دفاع بولونيا في الدقائق الأخيرة منعت محاولات لاعبي ميلان الفردية لينتهي صيام طويل الأمد دون ألقاب وليؤكدوا أنهم تعلموا جيدا من درس الجمعة.