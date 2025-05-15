كرة يد - الصدام يتجدد.. الاتحاد الإفريقي يعلن موعد مواجهة الأهلي ضد الترجي

الخميس، 15 مايو 2025 - 00:14

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن فيصل - الأهلي ضد الترجي كرة يد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جدول مواعيد مباريات دور المجموعات للرجال والسيدات ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتستضيف صالة الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقية للرجال والسيدات حتى 23 مايو الجاري.

وكشف الاتحاد الإفريقي عن تجدد الصدام بين الأهلي والترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء من يوم الأحد المقبل بالجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويختتم دور المجموعات يوم الإثنين 19 مايو، بينما نهائي البطولة يوم الجمعة 23 مايو الجاري.

وجاء جدول مواعيد الأهلي كالآتي:

الخميس 15 مايو - الأهلي × رد ستار الإيفواري - 8 مساء

الجمعة 16 مايو - الأهلي × الجيش الملكي المغربي - 8 مساء

الأحد 18 مايو - الأهلي × الترجي التونسي - 8 مساء

الإثنين 19 مايو - الأهلي × فانز الكاميروني - 8 مساء

بينما جدول مباريات الزمالك كالآتي:

الأربعاء 14 مايو - الزمالك × فاب الكاميروني - 3 عصرا

الخميس 15 مايو - الزمالك × جي إس كيه الكونغولي - 4 عصرا

الأحد 18 مايو - الزمالك × المنتدى المغربي - 4 عصرا

الإثنين 19 مايو - الزمالك × وداد سمارة المغربي - 4 عصرا

وأخيرا جدول مباريات سيدات الأهلي كالآتي:

الأربعاء 14 مايو - الأهلي × كالارا الكاميروني - 8 مساء

الجمعة 16 مايو - الأهلي × أبيدجان الإيفواري - 6 مساء

الأحد 18 مايو - الأهلي × بريميرو أجوستو الأنجولي - 6 مساء

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