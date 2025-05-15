إحالة أسينسيو إلى المحاكمة بتهمة نشر فيديو مخل

أحالت السلطات الإسبانية تحقيقاتها ضد راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد في قضية نشر مقطع فيديو جنسي لقاصرات برفقة ثلاثة لاعبين آخرين من أكاديمية ريال مدريد إلى المحكمة.

واتهمت السلطات إلى جانب أسينسيو، الثلاثي فيران رويز لاعب جيرونا، وخوان رودريجيز لاعب تارازونا، وأندريس جارسيا لاعب ألكوركون.

وتورط أسينسيو في تسجيل ونشر مقاطع فيديو ذات محتوى جنسي تتضمن امرأتين الأولى شابة، والثانية قاصرة، في مكان خاص داخل نادي شاطئي في جزيرة جران كناريا.

ويتهم قاضي التحقيق اللاعبين الأربعة بانتهاك الخصوصية، وتوزيع وإرسال مقاطع فيديو دون موافقة الضحايا، وتجنيد أو استخدام القاصرين لأغراض إباحية وحيازة مواد إباحية للأطفال.

وبدأ التحقيق الأولي في القضية سنة 2023، قبل أن يتم تحويله إلى المحكمة الجنائية.

وكان اللاعب تقدم باستئناف في 28 يناير الماضي، رفضته محكمة لاس بالماس، لأن القضاة الثلاثة أكدوا أن الأحداث قد تشكل جريمة إباحية للأطفال.

وطلب فريق دفاع أسينسيو رفض القضية، بحجة عدم وجود أدلة دامغة على وجود جريمة بسبب غياب الفيديو في التحقيق، كما أشار إلى انتهاء مدة التحقيق، لكن حكم المحكمة يؤكد أن غياب الملف لا يعني أنه لم يكن موجودا أبدا، وأن الإجراءات تمت قبل الموعد النهائي، وبالتالي فهي صحيحة.

بداية القضية

خرجت قضية راؤول أسينسيو إلى النور بعد فتح تحقيق قضائي ضده بتهمة نشر فيديو يتضمن محتوى جنسيا يظهر فيه قاصر.

تعود أحداث إلى يونيو 2023، عندما قام لاعبا كرة قدم بتسجيل لقاء جنسي مع شابتين، في جزيرة جران كناريا، دون موافقتهما.

ومن بين المتورطين، كان أحدهم دون سن 16 عاماً.

على الرغم من أن العلاقات كانت بالتراضي، إلا أن التسجيل تم دون علم الفتيات أو موافقتهن، وتمت مشاركة هذه المادة لاحقًا بشكل خاص ووصلت إلى راؤول أسينسيو، الذي بدلًا من حذفها، يُزعم أنه أظهرها لشخص آخر.

ويعتبر القانون الإسباني حيازة وتوزيع المحتوى الجنسي من قبل القاصرين جريمة خطيرة، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي سبتمبر 2023، اكتشفت والدة القاصر وجود الفيديو وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمت على الفور بشكوى رسمية إلى الشرطة، التي بدأت التحقيق القضائي.

وقامت السلطات بتتبع مصدر وانتشار المادة، وتمكنت من تحديد هوية العديد من الأشخاص المتورطين، بما في ذلك أسينسيو.

موقف ريال مدريد

يرى ريال مدريد أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه المسألة هي التصرف بشكل طبيعي في انتظار إجراءات أخرى من المحاكم العادية.

ويريد النادي أن يستمر أسينسيو في اللعب بشكل طبيعي وأن يتم مناقشة الأمر بأقل قدر ممكن، وتجنب إحداث المزيد من الضوضاء.

أما اللاعبون الثلاثة الآخرون فلم يعودوا مرتبطين بالنادي.