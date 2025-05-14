بركلات الترجيح.. تريزيجيه يشارك في تأهل الريان لنصف نهائي كأس أمير قطر ضد الدحيل

الأربعاء، 14 مايو 2025 - 23:58

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

شارك محمود حسن "تريزيجيه" في تأهل الريان إلى نصف نهائي كأس أمير قطر بعد تخطي الدحيل.

تريزيجيه

النادي : الريان

الريان

ودفع الريان بتريزيجيه كلاعب بديل في الدقيقة 62 عندما كان فريقه متأخرا بهدفين دون مقابل.

وتعادل الريان في الدقائق الأخيرة عن طريق ثنائية روجر جيديش ليتم اللجوء لشوطين إضافيين.

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واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين بهدفين لكل منهما ليتم اللجوء لركلات الترجيح.

وتغلب الريان على الدحيل بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح، وسجل تريزيجيه الركلة الثالثة بنجاح.

وتأهل الريان لمواجهة الأهلي القطري في نصف النهائي بالمباراة المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل.

وكان الأهلي القطري قد تخطى الشحانية بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدف الشحانية الوحيد التونسي حمدي النقاز.

أما نصف النهائي الآخر فسيكون بين الغرافة وأم صلال.

بينما المباراة النهائي يوم السبت الموافق 24 مايو الجاري.

وينتقل تريزيجيه إلى صفوف الأهلي المصري بشكل رسمي عقب نهاية مشواره مع الريان في البطولة.

الدوري القطري محمود تريزيجيه الريان كأس أمير قطر
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